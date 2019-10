Bootsflüchtlinge: EU-Kommissar gibt Seehofer Rückendeckung

Große Veränderungen stehen auf dem Aalbäumle an. Nach 23 Jahren hat Inge Schmid-Birkhold zum Jahresende den Pachtvertrag mit der Stadt gekündigt. Am 20. Oktober wird die Vesperstube auf dem Aalener Hausberg das letzte Mal unter ihrer Regie die Pforten öffnen.

In fünf Jahren gehört auch das dortige Wahrzeichen, der 26 Meter hohe Turm, in seiner jetzigen Form der Vergangenheit an. Denn dann muss dieser aus Gründen der Statik komplett erneuert werden, sagt Sascha Kurz, stellvertretender Pressesprecher der Stadt Aalen, auf Nachfrage ...