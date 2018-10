Boomender Handel mit VIP-Rufnummern im Internet

Der Angriff zweier Dobermänner auf ein elfjähriges Kind in Böttingen hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Die Tierschutzorganisation PETA nahm den Vorfall zum Anlass, in einer deutschlandweit verbreiteten Pressemitteilung die Einführung eines „Hundeführerscheins“ in Baden-Württemberg zu fordern, denn das Problem liege meist „am anderen Ende der Leine“. Derweil stellt sich die Situation um den Zwinger in Renquishausen als unklar dar.

Die gemeinschaftliche Zucht von Vater und Sohn gebe es seit vier Monaten nicht mehr, so der Sohn.