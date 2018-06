Bombendrohung am Bahnhof Rastatt

Wegen einer Bombendrohung ist am Vormittag der Bahnhof Rastatt an der wichtigen ICE-Strecke am Oberrhein geräumt worden. Auch der Zugverkehr wurde unterbrochen. Ein Sprecher der Bundespolizei Offenburg sagte, es fahre nichts in den Bahnhof hinein und nichts heraus. Zugreisende mussten die Gleise verlassen, auch das Bahnhofsgebäude wurde geräumt. Der Bahnhofsvorplatz wurde weiträumig abgesperrt, hieß es weiter. Die Lage sei noch unübersichtlich. Sprengstoffexperten und Spürhunde seien angefordert worden.