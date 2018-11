Bombenanschlag auf BVB: Plädoyers der Verteidiger erwartet

In Gremien ist Cynthia Schneider mit ihren 36 Jahren oft die Jüngste. Ihre Eigenschaften als Frau und Lesbe in der Politik vertreten auf der Ostalb nicht eben den Mainstream. „Man muss ein dickes Fell bewahren und das Beste draus machen“, sagt sie schulterzuckend in ihrem Büro in der Friedrichsstraße in Aalen. Die zierliche Frau macht das, was ihr an Körpergröße fehlt, durch Energie wieder wett. Sie ist Stadträtin in Schwäbisch Gmünd, Kreisrätin und Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall und hat noch unzählige andere Ämter.