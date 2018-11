Bolsonaro will Brasiliens Botschaft nach Jerusalem verlegen

Von Deutsche Presse-Agentur und Christoph Driessen

Im grausigen Geständnis spricht er von nicht erwiderter Liebe: Ein 14-Jähriger soll im Sauerland einen älteren Mitschüler erwürgt haben. Der Jugendliche habe gestanden, seinen 16-jährigen Freund in der Nähe des Schulgeländes in Wenden bei Olpe getötet zu haben, sagte am Donnerstagabend Staatsanwalt Rainer Hoppmann in Olpe. „Es war im Rahmen einer Auseinandersetzung, die ihn wohl verärgert hat, frustriert hat.“ Es spreche einiges für eine Tat im Affekt.