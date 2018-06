Bogdal erhält Buchpreis zur Europäischen Verständigung

Leipzig (dpa) - Der Bielefelder Literaturwissenschaftler Klaus-Michael Bogdal erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2013. Bogdal werde für sein bahnbrechendes Werk „Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung“ geehrt, teilte das Kulturamt der Stadt am Mittwoch mit.

Der Preis ist mit 15 000 Euro dotiert. Er wird am 13. März zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse verliehen. In dem 2011 erschienenen Buch spüre Bogdal den historischen Vorurteilen gegen die Romavölker in Literatur und Kunst nach. Er zeige, wie Europa den Grad der eigenen Kultiviertheit an der Abwertung der Roma in einem Spannungsfeld zwischen Hass, Abwehr und romantisierender Zigeuner-Folklore festmache. Angesichts neu aufflackernder Konflikte um die Roma in Europa gewinne das Werk an Brisanz und Aktualität, hieß es.

Vergeben wird die Auszeichnung vom Freistaat Sachsen, der Stadt Leipzig, dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Leipziger Messe. 2012 waren die Historiker Ian Kershaw und Timothy Snyder geehrt worden.

„Für einen Wissenschaftler, zumal einen Germanisten und Literaturwissenschaftler, ist so ein Preis eine außergewöhnliche Anerkennung“, sagte Bogdal der Nachrichtenagentur dpa. Er habe versucht, mit seinem Buch einen Bewusstseinswandel anzustoßen. Die Vergabe des Preises werte er als einen Erfolg auf diesem Weg. Er sei überzeugt, dass das Thema künftig verstärkt auf der politischen Tagesordnung stehen werde. „Wenn die Finanzkrise in den Hintergrund rückt, dann wird die soziale Lage der Roma in Europa immer wichtiger werden“, sagte der 1948 in Gelsenkirchen geborene Forscher.