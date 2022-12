Böller und Ballaballa

Es gibt Leute, die sagen: Wer heute zu Silvester noch böllert, der hat den Schuss nicht gehört. Denn längst gibt es Initiativen, wie „Brot statt Böller“ und andere, die es gerne sähen, dass der Mensch sein sauer verdientes Geld sinnvoller verwendet, als es mittels Zündschnur knallartig in Rauch aufgehen zu lassen. Also einen guten Zweck damit verfolgen. (Dabei wird gerne verschwiegen, dass Brot keine Böller ersetzen kann. Selbst Knäckebrot ist im Vergleich deutlich zu leise.)

Warum es am 31. Dezember nach wie vor an Mitternacht nur so scheppert, liegt in der Widersprüchlichkeit des Menschen begründet. Einerseits suchen wir gerne nach der vernünftigsten Lösung, andererseits gönnen wir uns immer wieder Akte der Unvernunft. Vielleicht liegt es ja in unserer Natur, dass wir wilde Schnäppchenjäger sind, bloß damit wir das mühsam zusammengesparte Geld dann in einem funkensprühenden Rausch in nur einer Nacht unwiederbringlich abfackeln.

Die Geringschätzung für Feuerwerk und Böller-Ballaballa gibt es übrigens nicht erst seit der Erfindung von Tierschutzorganisationen. Der Philosoph Arthur Schopenhauer schrieb zum Beispiel: „Wie Fackeln und Feuerwerk vor der Sonne blass und unscheinbar werden, so wird Geist, und ebenfalls Schönheit, überstrahlt und verdunkelt von der Güte des Herzens.“ Wobei man sich fragen darf, wie es um die Güte eines Herzens bestellt ist, wenn es Feuerwerk und Fackeln verdunkelt. Wir jedenfalls wünschen zum Jahreswechsel allerseits erhellende Momente. Egal ob geböllert, geballert oder leise vor sich hin glimmend. (nyf)