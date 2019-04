Boeing drosselt nach Flugzeugabstürzen 737-Max-Produktion

Von Christoph Lotter

Die warme Stimme von Christian Morgenstern verstummt, nur noch der sanfte Klang seiner Gitarre hallt noch etwas nach. „Where you stand to me“ heißt der selbst komponierte Song, den der Ulmer gerade präsentiert hat. Noten lesen kann der 30-Jährige nicht, für seine Darbietung erntet er trotzdem viel Applaus. Denn im Warteraum des Orange-Hotels in Neu-Ulm tummeln sich eine Menge Zuhörer – und eines haben sie alle gemein: Sie lechzen nach Aufmerksamkeit, wollen auf die ganz großen Bühne.