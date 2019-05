Bodenseefestival: Vocalconsort Berlin in Weingarten

13 Sängerinnen und Sänger vom Vocalconsort Berlin bescherten den Zuhörern in der immer noch kühl temperierten Basilika Weingarten über fast eineinhalb Stunden hochkonzentrierte, fließende Renaissancemusik: Extra für dieses Konzert im Rahmen des Bodenseefestivals hatte das Ensemble neben den Bußpsalmen von Orlando di Lasso auch Werke von dessen Schüler Jakob Reiner einstudiert, der in Weingarten lebte und als Musiklehrer und Kapellmeister im Kloster wirkte.

Daniel Reuss, der frühere Leiter des RIAS Kammerchors Berlin, hatte für dieses Konzert die Leitung des vielseitigen Ensembles, das ohne Chefdirigent arbeitet, übernommen. Entsprechend der stillen und doch in sich so facettenreichen Motetten führte er die wunderbar selbstständigen und intonationsreinen Sängerinnen und Sänger mit flächigen, unaufgeregten Bewegungen durch Orlando di Lassos Bußpsalmen. Höchst sparsam arbeitet der Komponist hier mit Ausschmückungen oder Hervorhebungen, die Vertonungen sind ungemein subtil, laden ein zur Versenkung. Die Stimmen im Vocalconsort Berlin sind überwiegend doppelt besetzt, lediglich die hohen Soprane sind zu dritt und wechseln sich ab mit den beiden zweiten Sopranen. Im steten Fließen sticht keine Stimme hervor, niemand gebärdet sich solistisch – das ist hohe Ensemblekunst!

Eine kürzere Motette und zwei Messsätze von Jakob Reiner setzten besondere Akzente in diesem Programm. Reiner war im Kloster ausgebildet worden, blieb aber stets im weltlichen Stand. Gefördert von seinen Lehrern durfte er für zwei Jahre bei Orlando di Lasso lernen (der gebürtige Flame wirkte ja unter anderem über vier Jahrzehnte am Münchner Hof Herzog Albrechts V.). Die Handschrift di Lassos ist bei Reiner deutlich zu hören, ebenso aber ein eigener Stil in bewegten Linien oder den tänzerischen Taktwechseln im Hosanna seiner Messe. Der verstorbene Erno Seifriz, Musikprofessor an der PH Weingarten, hat sich für die Werke Reiners eingesetzt, durch das Vocalconsort Berlin und Daniel Reuss wurden sie hochkarätig wiederbelebt. Das Publikum dankte dem Ensemble mit hoher Konzentration und herzlichem Beifall.