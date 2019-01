Von Schwäbische Zeitung

Ein Rückschlag für den Machtolsheimer Jonathan Erz. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat am Dienstag in zwei Verfahren seine Klage gegen das Land Baden-Württemberg abgewiesen. Es ging um die Genehmigung einer evangelischen Grundschule und einer Haupt- und Werkrealschule (als Ersatzschule) in Machtolsheim.

Unter großem Interesse der Öffentlichkeit – auch ein Kamerateam war anwesend, aber auch gut 20 Prozessbeobachter – wurde die Verhandlung geführt.