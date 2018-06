Bobbi Kristina: Familie dementiert Bericht vom baldigen Tod

Die große Bühne steht, die Vorfreude steigt, die Anspannung wächst: Im Seepark Linzgau in Pfullendorf findet von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juni, das dritte Musikprob Brass- und Blasmusikfestival statt. Hinter Veranstalter Ewald Restle aus Pfullendorf liegen anstrengende Wochen, in denen er kreuz und quer in der Region unterwegs war, um auf das Brassfestival aufmerksam zu machen.

Das Kreismusikfest in Ertingen, das Kreismusikfest in Haidgau, der Blutritt in Weingarten, der Musikantentreff in Zogenweiler: Ewald Restle ließ in ...