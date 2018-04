BMW X4 mit individuellem Charakter

Ein deutliches Plus an Individualität, Dynamik und Innovationen kennzeichnet den neuen BMW X4. Er tritt an, um die Erfolgsgeschichte des ersten Sports Activity Coupé im Premium-Segment der Mittelklasse fortzusetzen.

Der neue BMW X4 unterstreicht seinen individuellen Charakter mit deutlich gesteigerter Fahrdynamik, einem eigenständigen, den sportlichen Charakter betonenden Exterieurdesign, einem verfeinerten Premium-Ambiente im Innenraum sowie mit modernsten Fahrerassistenzsystemen und Vernetzungstechnologien. Darüber hinaus wird die dynamische und extravagante Ausstrahlung des Sports Activity Coupé durch die Ergänzung des Angebots um zwei BMW M Performance Modelle hervorgehoben.

Das Exterieurdesign des neuen BMW X4 symbolisiert kraftvolle Dynamik und souveräne Präsenz. Eine reduzierte Flächengestaltung und hochwertige, moderne Akzente prägen die gereifte Interpretation seines unverwechselbaren Erscheinungsbilds. Innerhalb der Familie der BMW X Modelle übernimmt er damit die Rolle des ausdrucksstarken Athleten.

Im Innenraum des neuen BMW X4 treffen markante Dynamik und ein modernes Premium-Ambiente aufeinander. Neugestaltete Sportsitze mit ausgeprägten Seitenwangen und Kniepads an den Flanken der Mittelkonsole unterstreichen die Sportlichkeit.

Hochwertige Materialien, eine präzise Verarbeitung und sorgsam ausgeführte Details kennzeichnen den gereiften Premium-Charakter des neuen BMW X4. Die Oberflächen der Instrumententafel und der Türverkleidungen bilden eine fließend ineinander übergehende Linienführung. Ein markantes Detail stellen die X-Prägungen auf den Galvanikflächen der Türen dar. Optional werden weitere Galvanikelemente, neue Polsterungen in der Ausführung Leder Vernasca und eine Instrumententafel in Sensatec-Ausführung angeboten. Das erweiterte Programm der Sonderausstattungen umfasst die 3-Zonen-Klimaautomatik, die aktive Sitzbelüftung, die Ambiente-Beleuchtung und das Ambient Air Paket, den BMW Display Schlüssel sowie das großzügig dimensionierte Panorama-Glasdach.

Große Ablagen, geräumige Türtaschen, Cupholder und Staufächer unterstreichen die funktionalen Qualitäten des neuen BMW X4. Im Fond stehen drei vollwertige Sitzplätze mit erweiterter Beinfreiheit zur Verfügung. Durch das Umklappen der serienmäßig im Verhältnis 40 : 20 : 40 geteilten Fondsitzlehne lässt sich der Stauraum von 525 auf bis zu 1 430 Liter erweitern. Die optionale Cargo-Funktion ermöglicht eine individuelle Einstellung der Lehnenneigung.

Erweitertes Bediensystem, modernste Fahrerassistenzsysteme und neue Funktionen von BMW ConnectedDrive. Das Anzeige- und Bediensystem iDrive umfasst im neuen BMW X4 ein freistehend angeordnetes Control Display, das optional 10,25 Zoll groß ist und eine Touchscreen-Funktion bietet. Die weiterentwickelte Sprachsteuerung befolgt nun auch frei formulierte Anweisungen. Optional sind außerdem die BMW Gestiksteuerung, das Multifunktionale Instrumentendisplay und die jüngste Generation des BMW Head-Up Displays erhältlich.

Nochmals erweitert wurde auch das Angebot der Fahrerassistenzsysteme, die sowohl den Komfort als auch die Sicherheit betreffen. Das Sicherheitspaket Driving Assistant Plus beinhaltet die neue Generation der Aktiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, den Lenk- und Spurführungsassistenten, den Spurhalteassistenten mit aktivem Seitenkollisionsschutz sowie die Querverkehrs- und die Kreuzungswarnung.

Neue digitale Services von BMW ConnectedDrive sorgen für eine umfassende Unterstützung bei der individuellen Mobilitätsplanung. Die serienmäßigen ConnectedDrive Services bilden die Basis für die Nutzung von Angeboten wie Real Time Traffic Information, On-Street Parking Information und Concierge Service. Der Mobilitätsassistent BMW Connected vernetzt das Fahrzeug über die flexible Plattform Open Mobility Cloud mit Touchpoints wie Smartphone, Smartwatch und Sprachassistent. Mit den zusätzlichen Umfängen von BMW Connected+ wird das Niveau der Personalisierung nochmals gesteigert.