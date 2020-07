Bluttest kann Alzheimer 20 Jahre vor Ausbruch entdecken

Schwedische Forscher haben einen Bluttest entwickelt, der Alzheimer bereits 20 Jahre vor Ausbruch entdeckt. Die Methode gilt als revolutionär und soll auch die Suche nach Heilmitteln vorantreiben. Innerhalb von drei Jahren soll der Test in den Arztpraxen sein.

Demenzerkrankungen wie Alzheimer werden mit zunehmender Lebenserwartung immer häufiger. Langfristig sei mit einer Verdreifachung der Erkrankungen und den enormen Pflegekosten zu rechnen, so Oskar Hansson, Oberarzt und Neurologieprofessor an der südschwedischen Universität Lund. Sein Forscherteam hat eine internationale Studie geleitet, in deren Rahmen ein ganz einfacher Bluttest entwickelt wurde. Der Vorteil: Der Test kann Alzheimer bereits 20 Jahre vor dem Ausbruch entdecken, ohne dass Symptome vorliegen.

Die Studie wurde jüngst in der angesehenen Fachzeitschrift "Journal of the American Medical Association" veröffentlicht und auch bei der „Alzheimer’s Association International Conference 2020“ vorgestellt.

„Ich denke, innerhalb von drei Jahren dürften die Bluttests für Allgemeinarztpraxen verfügbar sein“, so Hansson. Und: „Ich bin gänzlich davon überzeugt, dass dies auf Sicht die Diagnostik von Alzheimer im Krankenwesen revolutionieren wird und sogar die Erforschung eines Heilmittels vereinfachen wird“, sagte er der führenden schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“ am Mittwoch.

Menschen, bei denen frühzeitig Alzheimer entdeckt wird, haben dank unterstützender beziehungsweise bremsender Behandlungsformen eine weitaus höhere Lebenserwartung mit relativ gutem Gedächtnis als bei später Entdeckung der Krankheit. Ein Heilmittel gegen Demenzerkrankungen, für das wohl ein Nobelpreis verliehen würde, gibt es derzeit noch nicht, obwohl Wissenschaftler rund um die Welt auf Hochtouren daran forschen. Für den neuen Alzheimer-Bluttest haben die Forscher entdeckt, dass das Vorkommen eines Proteins, welches p-tau217 heißt, ein sicherer Marker für Alzheimer ist. Der Gehalt dieses Proteins im Blut steigt deutlich an, noch lange bevor irgendwelche Alzheimer Symptome auftreten. Deshalb ist es möglich, die Erkrankung schon 20 Jahre vor ihrem Ausbruch zu diagnostizieren und Bremsmaßnahmen zu ergreifen. „Wir haben gesehen, dass sich der Gehalt des Proteins schon im Alter von 24 ändert, obwohl die Personen ihre ersten Alzheimersymptome erst mit 44 bekamen“, so Hansson.

Das Indikatorprotein p-tau217 ist eine Variante eines Proteins, welches die Hirnzellen bei Alzheimer negativ beeinflusst. Es verschlechtert die Gedächtnisfunktionen.

Insgesamt nahmen 1402 Versuchspersonen aus Schweden, den USA und Kolumbien an der Studie teil. Kolumbien war besonders interessant, weil es die weltweit größte Verwandtschaftsgruppe mit vererbtem Alzheimer hat. Der amerikanische Pharmakonzern Eli Lilly hat die Studie mitfinanziert.