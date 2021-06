Faszination Blautopf: Woher das unvergleichliche Blau des Gewässers kommt

Einen sehenswerten, preisgekrönten Film über den Blautopf mit dem Titel „From The Dark Into The Blue“ gibt es auf der Homepage der Arge Blautopf (www.blauhoehle.org) unter „Aktuelles“.

Bernhard Rieger von der Touristinformation Blaubeuren bittet Ausflügler wegen der derzeitigen Corona-Einschränkungen darum, den Ort wenn möglich unter den Woche und nicht am Wochenende zu besuchen.