„Blackbird“: Mit Susan Sarandon und Kate Winslet

Von Schwäbische Zeitung

Ein 21 Jahre alter Mann soll am Samstag in Riedlingen einen 32-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Verdächtige befinde sich in Untersuchungshaft, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Wie die Behörden erläutern, sollen das spätere Opfer und der Verdächtige zusammen mit weiteren Arbeitern in einer gemeinsamen Unterkunft in Riedlingen wohnen.

Dort hätten sie zunächst zusammen gefeiert und dabei teilweise auch größere Mengen Alkohol konsumiert.