„Black Panther“-Star Chadwick Boseman mag keine Schusswaffen

In dem neuen US-Thriller „21 Bridges“ muss Chadwick Boseman als Polizist in mehreren Szenen von der Schusswaffe Gebrauch machen. Im richtigen Leben will der „Black Panther“-Star damit aber nichts zu tun haben. „Ich mag keine Schusswaffen, ich möchte keine Schusswaffe besitzen und auch nicht die Verantwortung dafür tragen“, sagte der 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. Boseman spielt in „21 Bridges“ einen Cop in New York City, der nur eine Nacht Zeit hat, um nach einem Polizistenmord die Täter zu jagen.