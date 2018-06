Björk beneidet Menschen, die zu Hause schlafen

Berlin (dpa) - Islands Pop-Ikone Björk (47) beneidet Leute, die immer in ihrem eigenen Bett schlafen.

„Ich hatte mir immer insgeheim angesehen, wie befreundete Schauspielerinnen in Island nach jedem Auftritt heimgehen und in ihrem eigenen Bett schlafen können. Das sah so verlockend aus!“, sagte die Sängerin der „Berliner Zeitung“ vom Donnerstag.

Zurzeit muss Björk auf diesen Luxus verzichten: Sie ist mit ihrer Multimedia-Show „Biophilia“ auf Welttournee. Während eines längeren Gastspiels in Buenos Aires schuf sie sich immerhin ein bisschen Normalität: Sie kaufte selbst ein, kochte und suchte sich ein Lieblings-Café.

Zum Abschluss ihrer Welttournee wird Björk am Samstag (7.9.) beim „Berlin Festival“ erwartet.

