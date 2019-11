Bitkom mahnt rasches Handeln bei Digitalisierung an

Von Lydia Schäfer

„Ist Luisa hier?“, mit dieser Frage können Frauen auf eine Notsituation hinweisen. Die erste Kneipe im Bodenseekreis, die sich an der Aktion „Luisa ist hier“ beteiligt, ist das „Galgenhölzle“ in Überlingen.

Sollte eine Frau in einer Bar, einer Disco oder in einer Kneipe das Personal am Einlass, am Tresen oder im Service nach „Luisa“ fragen, ist das ein Hilferuf, mit dem sie ausdrücken kann, dass sie sich belästigt fühlt.

Wegschauen ist heute leider eine generelle Entwicklung.