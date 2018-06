Die abgedrehte Kunst-Satire „Birdman“ mit Michael Keaton in der Hauptrolle ist für sechs „Independent Spirit Awards“ nominiert.

In der Hauptkategorie „Bester Film“ kämpft „Birdman“ mit „Boyhood“, „Love is Strange“, „Selma“ und „Whiplash“ um den Sieg. Der Preis wird am 21. Februar 2015, dem Vorabend der Oscars, vergeben. Die Auswirkungen der „Independent Spirit Awards“ auf die Oscars gelten aber als begrenzt, schreibt das Branchenmagazin „Variety“.