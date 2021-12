Billie Eilish bei „Saturday Night Live“

Die US-Sängerin Billie Eilish (19) hat erstmals die US-Comedy-Show „Saturday Night Live“ (SNL) moderiert - und mit Sketchen das Publikum begeistert.

Wer sie nicht als Sängerin kenne, der erkenne sie vielleicht wegen ihrer Haare oder ihrer Kleidung, scherzte die Grammy-Preisträgerin zu Beginn der Show in der Nacht zum Sonntag. Dabei trug sie ein weites, weiß-rosa Hängerkleid im Weihnachtslook als „Mrs. Claus“.

Mit wechselnden Haarfarben von grün über blond zu derzeit braun und ihrem Schlabberlook aus Pullovern und weiten Hosen machte Eilish in der Vergangenheit oft Schlagzeilen. Die weiten Klamotten habe sie aber nur getragen, weil sie eigentlich „zwei übereinandergestapelte Kinder war, die im Kino einen Erwachsenenfilm sehen wollten“, ulkte die Sängerin.

Ihr Comedy-Talent stellte Eilish dann auch mit dem SNL-Cast, darunter Kate McKinnon und Pete Davidson, während der Show unter Beweis - als tanzende Krankenschwester, naives Schulmädchen oder mit blonder Perücke und rotem Glitzerkleid im Stil von Marilyn Monroe.

Zwischen den Sketchen trat Eilish auch mit ihren Songs „Happier Than Ever“ und „Male Fantasy“. Bereits im September 2019 war sie bei „Saturday Night Live“ als Sängerin eingeladen, damals wurde die Show aber vom Schauspieler Woody Harrelson moderiert. Zu früheren Gastmoderatoren bei der beliebten Sendung zählen Stars wie Adele, Kim Kardashian oder der Unternehmer Elon Musk.

Die in Los Angeles geborene Eilish stürmte als 17-Jährige mit ihrem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ die Charts. In diesem Jahr erschien ihr zweites Album „Happier Than Ever“.

