Bill Pullman mit Kristen Stewart in „American Ultra“

Los Angeles (dpa) - Kurz vor dem Drehstart ist die Besetzung für die Indie-Komödie „American Ultra“ mit „Twilight“-Star Kristen Stewart und Jesse Eisenberg („Die Unfassbaren - Now You See Me“) weiter angewachsen.

Dem Kinoportal „Deadline.com“ zufolge sind nun auch Bill Pullman („Independence Day“, „The Killer Inside Me“) und Tony Hale („Taffe Mädels“) an Bord. Der britische Regisseur Nima Nourizadeh („Project X“) will in diesem Monat in New Orleans drehen. Nachwuchsautor Max Landis („Chronicle“) liefert das Drehbuch.

Die Story handelt von einem antriebslosen Kiffer namens Mike (Eisenberg), der mit seiner Freundin (Stewart) in einer verschlafenen Kleinstadt wohnt. Doch plötzlich wird Mike von seiner Vergangenheit eingeholt und gerät ins Visier von Regierungsbeamten.

Variety

Deadline.com

Hollywood Reporter