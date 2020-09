Bill Gates trauert um seinen Vater

Von Schwäbische Zeitung

Die relais Landschaftsarchitekten haben den Wettbewerb für die Landesgartenschau 2026 in Ellwangen gewonnen. Das Preisgericht hat sich einstimmig für das Berliner Büro entschieden, das auch schon die Überlinger Landesgartenschau entworfen hatte, die coronabedingt 2021 statt 2020 eröffnet wird.

Elf Büros hatten sich am landschaftsarchitektonischen Wettbewerb beteiligt. Am Dienstagmorgen wurden im Rathaus die Preisträger bekannt gegeben. Mit dem Siegerentwurf könne der Traum „Ellwangen an die Jagst“ verwirklicht werden, meinte OB ...