Bilder aus dem Reich der Toten im Louvre

Paris (dpa) - Geister und Gepenster haben seit jeher das kollektive Gedächtnis bevölkert und Niederschlag in Kunst und Literatur gefunden. Wie die dunklen Gestalten zwischen dem 15. und Anfang 20. Jahrhundert dargestellt wurden, will der Louvre in der Ausstellung „Bilder, Figuren und Berichte von der Rückkehr aus dem Reich der Toten“ zeigen.

Die rund 25 Papierarbeiten und Fotografien sind nur selten zu sehen. Die Ausstellung, die am 13. Januar beginnt, dauert bis zum 14. März. (

www.louvre.fr