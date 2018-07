Bilder aus dem KZ

Nürnberg (dpa) - Bilder und Skulpturen des ehemaligen KZ-Häftlings und italienischen Widerstandskämpfers Vittore Bocchetta sind vom 27. Januar an im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg zu sehen.

Die Sonderausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, wo Bocchetta einst gefangen war. Später kam er ins KZ-Außenlager Hersbruck im Nürnberger Land, 1945 gelang ihm die Flucht. Zeichnungen, die in den 1980er Jahren entstanden, ermöglichen einen Einblick in die tödlich-grausame Welt der Konzentrationslagers. Bocchetta zeichnete Hinrichtungen, Prügelszenen, ausgezehrte Körper.

Bocchetta, inzwischen 92 Jahre alt, lebt heute in Verona. Er schuf zahlreiche Skulpturen und Ölgemälde, in Chicago lehrte er als Sprachwissenschaftler. Die Schau endet am 26. Juni.