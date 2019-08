„Bild“: Werner-Wechsel nach München vorerst vom Tisch

Ein Wechsel von Fußball-Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig zu Bayern München ist für diesen Sommer offenbar vom Tisch. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, haben Verantwortliche des Rekordmeisters der Werner-Partei bereits am Abend im Rahmen des Spiels gegen Hertha BSC mitgeteilt, ihn nicht in der aktuellen Transferperiode verpflichten zu wollen. Werners Vertrag in Leipzig läuft im kommenden Jahr aus, womit vieles auf einen ablösefreien Transfer nach München hindeutet.

