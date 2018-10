BGH verhandelt Widerruf von Zustimmung zu Mieterhöhung

Von Schwäbische Zeitung und Florian Peking

Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal hat ein gleichgeschlechtliches transsexuelles Paar in Baden-Württemberg geheiratet. Bei der Trauung in Stockach im Landkreis Konstanz am vergangenen Wochenende war auch eine Bürgerin aus Fronreute dabei: Omnitah Schwark war als Trauzeugin der beiden Frauen vor Ort und begleitete außerdem als Sängerin die Hochzeit musikalisch.

Sie sei überrascht gewesen, wie normal die Feier von Christin Löhner und Michelle Bilgeri ablief, erzählt Omnitah auf Anfrage der "Schwäbischen Zeitung".