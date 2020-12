BGH klärt: Darf das Bezahlen per Paypal & Co. extra kosten?

Am Mittwochnachmittag hat sich in der Krauchenwieser Ortsmitte ein Unfall ereignet. Laut Polizei wollte eine 25-jährige Fahrerin eines Toyota kurz vor 13 Uhr von der Hauptstraße geradeaus auf die abknickende B311 fahren. Dabei übersah sie eine aus Richtung Meßkirch kommende 42-Jährige in ihrem Skoda.

20.000 Euro Sachschaden Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und blieben manövrierunfähig auf der Kreuzung stehen.