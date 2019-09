Bezzel in Rockstarkomödie unterliegt dem Samstagskrimi

Von Schwäbische Zeitung

Weil eine Frau am Freitag völlig unsicher mit ihrem Auto unterwegs war, hielte die Polizei sie an. Die Überraschung: Die Frau war eine Fahrschülerin - in ihrer ersten Stunde.

Beinahe-Zusammenstoß mit einem Fußgänger Mit einem roten VW Golf war die Frau gegen 11.30 Uhr von Schönebürg kommend auf der Landstraße nach Laupheim unterwegs, teilt die Polizei mit. In Mietingen geriet sie im Verlauf einer unübersichtlichen Rechtskurve komplett auf die andere Straßenseite.