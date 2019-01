Bezahlen mit Handy - Barley mit Maßnahmen zu Datensicherheit

In Gordanas Haarwelt in Bad Buchau steht am Montag das Telefon nicht mehr still. Auch per WhatsApp, SMS und persönliche Glückwünsche wird Gordana Apostoloska in ihrem Friseursalon zum Titel „Shoppingqueen auf hoher See“ gratuliert.

Die Bad Buchauerin hat an der VOX-Sendung mit Guido Maria Kretschmer teilgenommen und den Sieg davongetragen. Bei ihrer Shoppingtour durch Palma de Mallorca wurde sie von Schauspielerin Christine Neubauer begleitet und durfte für ihr Outfit mit dem Motto „Luftig, leicht, leger – das trägt Frau am ...