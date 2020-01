Bewährungsstrafe nach Silvesterrandale in Leipzig

Wegen seiner Beteiligung an der Silvesterrandale in Leipzig ist ein 27-Jähriger zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Leipzig sprach den Angeklagten wegen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung schuldig. Er hatte zugegeben, am Connewitzer Kreuz einem rennenden Polizisten ein Bein gestellt zu haben. Der Beamte stürzte und verletzte sich leicht. Mit dem versuchten Mord an einem Polizisten in der Silvesternacht hatte der 27-Jährige nichts zu tun.