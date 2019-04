Betterplace startet Portal für persönliche Spendenaufrufe

Das Terminal des Memminger Flughafens ist gerammelt voll. Beim Einchecken stauen sich die Menschen in dem lichten Gebäudekomplex zu langen Schlangen. Trotzdem strahlen die meisten übers ganze Gesicht: Urlaub! Aus der bayerischen Provinz geht es ab in den Süden – etwa nach Marrakesch, der orientalischen Metropole im Südwesten Marokkos. Rund 100 Meter weiter strahlt in einem bieder wirkenden Verwaltungsgebäude unterhalb des Towers noch jemand: Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid.