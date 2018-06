Betrugsmasche zur WM macht bei WhatsApp die Runde

Erneut geht über den Messengerdienst WhatsApp ein Kettenbrief herum, der mit verlockenden Gewinnen unvorsichtige User in die Falle locken will. Eine entsprechende Nachricht hat schwäbische.de über den eigenen Nachrichtenkanal von einem User erreicht.

Dieser Kettenbrief hat unsere Redaktion erreicht - doch er ist sehr gefährlich (Foto: screenshot)

Demnach verspricht der Sportartikelhersteller Adidas in einem Gewinnspiel 2x10 Tickets für das WM-Finale sowie 5000 Trikots und 5000 Paar Schuhe - wenn man auf den entsprechenden Link klickt. Wie das Portal mimikama.at berichtet, versteckt sich hinter dem Link ein vermeintliches Adidas-WM-Quiz, welches Sofortgewinne verspricht. Das Unternehmen Adidas hat mit der Aktion allerdings nichts zu tun. Tatsächlich geht es den Betreibern aber nur darum, an die Daten des User zu kommen. Anstatt womöglich beim WM-Finale am 15. Juli in Moskau dabei zu sein, werden die Teilnehmer stattdessen mit Werbung auf dem Smartphone überschüttet. Was mit den Daten darüber hinaus passiert, ist unklar.

Ob man zuvor die Fragen zum vermeintlichen Gewinnspiel richtig oder falsch beantwortet, ist übrigens egal, denn die Beantwortung hat keine Auswirkungen auf das weitere Vorgehen innerhalb des "Gewinnspiels". Am Ende wird man zudem gebeten, den Link mit weiteren zehn Freunden zu teilen.

Das Fazit der Experten lautet daher, die Finger von entsprechenden Gewinnspielen zu lassen und die WhatsApp-Nachricht nicht zu teilen und weiterzuverbreiten. Bereits mehrfach hatten ähnlich klingende Nachrichten Gutscheine, zum Beispiel für REWE und Kaufland, versprochen und entpuppten sich ebenfalls als betrügerische Masche.