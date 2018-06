Betrügermasche: So schützen Sie sich vor Datenklau auf Facebook

Erneut macht eine schwer zu durchschauende Variante einer sogenannten Pishing-Falle auf Facebook die Runde und hatte bereits für zahlreiche Nutzer weitreichende Konsequenzen. Bereits im Frühjahr waren unzählige User betroffen.

Unbekannte versuchen dabei, über vermeintliche Links zu Videos auf der Plattform Youtube an die Daten der Facebook-Nutzer zu kommen. Zuerst hatte das Portal mimikama.at darüber berichtet.

Demnach kapern die Betrüger die Accounts von Usern und senden an deren Facebook-Freunde Nachrichten über den Facebook Messenger. Die Inhalte sind in den bereits bekannten Fällen identisch.

Die Opfer erhalten eine Nachricht mit direkter Ansprache sowie mehreren Smileys. Dem folgt ein vermeintlicher Link auf ein Youtube-Video. Die Aufmachung soll so suggerieren, dass ein Freund in dem sozialen Netzwerk ein für den User interessantes Video gefunden hat und darauf aufmerksam machen möchte.

So sehen die unscheinbaren Nachrichten im Facebook-Messenger aus (Foto: screenshot)

Klickt man nun jedoch auf das vermeintliche Youtube-Video, landet man auf einer Facebook-Login-Seite, die auf den ersten Blick wie die normale, bekannte Maske des Netzwerks aussieht. Anhand der URL lässt sich die Login-Seite jedoch als Fälschung identifizieren. Anstatt der gewohnten Bezeichnung „www.facebook.com“ erscheint dort stattdessen die Domain „wow.puchamon.info“.

Nutzer, die dies übersehen und sich in die Anmeldemaske einloggen wollen, liefern den Betrügern ihre Facebook Login-Daten quasi auf dem Silbertablett. Diese haben dann den uneingeschränkten Zugriff auf das eigene Profil sowie auf alle Untergruppen und sonstigen Aktivitäten des Nutzers. Wer mit seinem Profil auch noch Admin bei Facebook-Gruppen oder auf Facebook-Seiten ist, laufe Gefahr, dass auch diese übernommen werden, so Mimikama weiter.

Immer wieder erhalten Facebook-User entsprechende Nachrichten mit fragwürdigen Inhalten innerhalb ihres Messengers. Doch, so die Experten von mimikama.at, werden diese in der Regel von unbekannten Accounts verschickt und nicht von bekannten Freunden. Das haben mittlerweile auch offizielle Behörden registriert. So warnte die Polizei München bereits vor längerer Zeit vor dieser Betrugsmasche.

Facebook-User, die von ihren Freunden eine entsprechende Nachricht erhalten haben, sollen diese am besten sofort löschen beziehungsweise ignorieren. In einem zweiten Schritt sollte der Facebook-Freund, von dessen Account aus die Nachricht verschickt wurde, darüber informiert werden - am besten per E-Mail, Telefon oder WhatsApp, da davon ausgegangen werden kann, dass das Absenderprofil bereits betroffen ist und gekapert wurde.