Bessere Beteiligung an Kommunalwahl in Schleswig-Holstein

Weltweit sind 65,6 Millionen Menschen auf der Flucht. So viele, wie niemals zuvor. Aber nur die wenigsten kommen nach Europa und Deutschland. Warum die Menschen flüchten, wie sie in den Flüchtlingslagern leben und was der Jesuitenflüchtlingsdienst für sie tut, das hat Pater Frido Pflüger in den Friedensräumen rund 30 Interessierten erklärt. Dabei war sein Vortrag „Verhinderte Gastfreundschaft? Deutschland und seine Flüchtlinge inmitten eines weltweiten Dramas – Die Arbeit des Jesuitenflüchtlingsdienstes in Deutschland, Afrika und Nahen Osten“ ...