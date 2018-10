Besenheide ist Blume des Jahres 2019

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Seit Sonntag wird in Ellwangen die 56-jährige Heike Just-Weber vermisst. Die Frau verließ laut Polizeibericht am Nachmittag ihre Wohnung in der Straße Am Rosengarten in Ellwangen mit unbekanntem Ziel.

Die Vermisste soll vermutlich keinerlei persönliche Gegenstände bei sich tragen. Welche Kleidung sie zurzeit trage, sei der Polizei ebenfalls nicht bekannt. Eine hilflose Lage beziehungsweise eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.