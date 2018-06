Berliner Ring nach Gefahrgut-Unfall in beiden Richtungen wieder frei

- Zwei Tage nach dem Brand eines Gefahrgut-Transporters ist der südliche Berliner Ring bei Ludwigsfelde in beiden Richtungen wieder frei. Am Abend wurde auch die Sperrung der dreispurigen Fahrbahn in Richtung Magdeburg aufgehoben, nachdem die Asphaltdecke am Unfallort erneuert worden war. Ein geplatzter Vorderreifen hatte den Unfall am Dienstag vermutlich ausgelöst. Der mit Chemikalien beladene Lastwagen aus Polen war auf die Gegenfahrbahn gekippt. Der Transporter geriet in Brand und wurde völlig zerstört. Der Fahrer wurde leicht verletzt.