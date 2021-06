Berliner Rapper und Leipziger Prinzen an der Spitze

Mit seinem neuen Album „Rap über Hass“ hat es das Berliner Rapper-Trio K.I.Z. nach sechs Jahren wieder an die Spitze der deutschen Album-Charts geschafft.

Im Sommer 2015 hatte das Vorgängeralbum „Hurra die Welt geht unter“ ebenfalls auf Platz eins gestanden, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

Auch auf ein neues Prinzen-Album mussten die Fans lange warten. Mit „Krone der Schöpfung“ erreichten die Leipziger den zweiten Platz. Vorwochensieger Kontra K („Aus dem Licht in den Schatten zurück“) wurde an die dritte Stelle verdrängt. US-Superstar Taylor Swift kehrt laut GfK Entertainment dank neuer Vinyl-Edition mit „Evermore“ auf der Fünf zurück in die Top 100. Sie rangiert damit hinter dem Neueinsteiger Moby („Reprise“, vier).

In den Single-Charts erobern Loredana & Mozzik mit „Rosenkrieg“ Platz eins. Olivia Rodrigo („Good 4 U“) und Shirin David („Ich darf das“) komplettieren die Top 3.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-864319/3