Berliner Polizist der Spionage für Türkei verdächtig

Wie ein geniales Ganoven-Trio sehen sie nicht gerade aus, die Hausfrau, der pensionierte Arzt und der arbeitslose Bildhauer. Trotzdem ist es ihnen gelungen, die europäische Kunstszene an der Nase herumzuführen. Sie boten Auktionshäusern in Wien, München und am Bodensee angeblich antike Elfenbeinfiguren aus dem 17. Jahrhundert an. Die Auktionshäuser erzielten dafür teilweise mehrere Hunderttausend Euro. Bis ein Fernsehkunstexperte den Schwindel aufdeckte und dem bayerischen Landeskriminalamt damit zu einem großen Coup verhalf.