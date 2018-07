Berliner Philharmoniker wieder bundesweit im Kino

Berlin (dpa) - Die Berliner Philharmoniker kehren auf die Leinwand zurück. Nach dem erfolgreichen Start in der vergangenen Spielzeit werden auch in dieser Saison Konzerte des weltberühmten Orchesters bundesweit live im Kino gezeigt.

Schon am kommenden Sonntag (18. September) wird Gustav Mahlers 8. Sinfonie in 53 deutschen sowie in 21 Kinos in Großbritannien und Irland übertragen.

„Ich freue mich, dass wir dadurch Menschen mit unserer Musik erreichen können, die sonst nicht die Möglichkeit haben, uns regelmäßig in Berlin live in der Philharmonie zu erleben“, erklärte Chefdirigent Sir Simon Rattle, der auch das Auftaktkonzert leitet.

Zur Übertragung am 27. Januar 2012 wird Rattle ebenfalls auf dem Podium stehen. Solistin des Konzerts mit Liedern von Antonin Dvorak und Gustav Mahler ist die Mezzosopranistin Magdalena Kozena. Außerdem wird Franz Schuberts „Unvollendete“ Sinfonie erklingen. Am 4. März dirigiert dann Christian Thielemann das Oboenkonzert von Richard Strauss (Solist: Albrecht Mayer) sowie Anton Bruckners 4. Sinfonie.

Technisch möglich wird die Übertragung mit Kameras der sogenannten Digital Concert Hall. Das ist eine von den Philharmonikern geschaffene Video-Plattform, über die rund 30 Konzerte je Spielzeit live im Internet gezeigt werden.