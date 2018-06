Berliner Philharmoniker ehren Claudio Abbado

Berlin (dpa) - Mit einer Schweigeminute haben die Berliner Philharmoniker am Donnerstagabend ihres früheren Chefdirigenten Claudio Abbado gedacht.

Vor dem Konzert unter der Leitung seines Freundes Zubin Mehta erhob sich das Publikum von den Plätzen in Erinnerung an den am Montag im Alter von 80 Jahren verstorbenen Abbado. Danach spielten die Philharmoniker Gustav Mahlers berühmtes Adagietto aus der 5. Sinfonie, das auch Abbado immer wieder dirigiert hatte.

Außerdem standen Werke von Anton Webern, Ludwig van Beethoven und Richard Strauss auf dem Programm. Im Foyer der Philharmonie konnten sich die Besucher in ein Kondolenzbuch eintragen, das zusammen mit einem Foto Abbados ausgelegt wurde. Abbado war von 1990 bis 2002 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker.

Auch die ursprünglich mit Abbado geplanten Konzerte vom 16. bis 18. Mai sollen an den Maestro erinnern und teilweise ohne Dirigenten gespielt werden. So wird Frank Peter Zimmermann zunächst Mozarts Violinkonzert in G-Dur als Solist spielen, danach leitet Chefdirigent Sir Simon Rattle Bruckners 7. Sinfonie.