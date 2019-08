Berliner Panda-Dame Meng Meng ist trächtig

Von Paul Martin

Es ist wieder Ruhe eingekehrt im Weiler Kohlhaus bei Karsee. Wo am Wochenende 2000 Festivalbesucher gefeiert und campiert haben, ist nun wieder landwirtschaftlicher Alltag angesagt. Diesen schnell wieder zu ermöglichen, war das Ziel der Organisatoren.

„Es war meine Erwartung an unsere Gäste, dass das gut funktioniert“, sagte Tobias Pflug vom Organisationsteam des Allgäus-Finest-Festivals am Sonntag vor den Containern, an denen die Festivalbesuchern ihren Müll getrennt abgeben konnten.