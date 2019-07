Berliner Modewoche beginnt

In Berlin beginnt die Modewoche. Der Österreicher Christoph Rumpf soll am Mittag den Laufsteg im E-Werk, einer alten Industriehalle, eröffnen. Abends zeigt Guido Maria Kretschmer eine neue Kollektion. Mehrere Tage treffen sich Einkäufer, Fotografen und Promis in der deutschen Hauptstadt. Erwartet werden zum Beispiel die britische Sängerin Rita Ora oder Influencerin Cathy Hummels. Bei der Fashion Week sind Entwürfe für Frühjahr und Sommer 2020 zu sehen.