Berliner Label Perret Schaad hört auf

Jagstzells Kanalisation hat seit einigen Jahren mit einem Eindringling zu kämpfen, den viele nach wie vor für harmlos halten, der sich aber – keineswegs nur in Jagstzell – zu einer regelrechten Plage für Klärwärter entwickelt hat: das Feuchttuch. Jagstzells Bürgermeister Raimund Müller brachte das Thema in der jüngsten Sitzung aufs Tapet, wies auf die exorbitanten Schäden an der gemeindlichen Kläranlage hin, die durch die reißfesten Vliestücher alljährlich entstehen und appellierte in diesem Zuge eindringlich an die Vernunft der Verbraucher.