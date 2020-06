Berliner Kino Colosseum öffnet nicht wieder

Von Schwäbische Zeitung

Am Freitag gegen 18 Uhr kam es in der Innenstadt von Dornbirn offenbar zu einem Raubüberfall auf drei Personen in einer Wohnung. Das meldet die Landespolizei Vorarlberg.

Zwei der Opfer wurden demnach von den Tätern am Tatort gefesselt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen drei dunkel gekleidete männliche Täter noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort geflüchtet sein.

Bei den Opfern handelt es sich um einen 90-jährigen Mann, seine Pflegerin, sowie eine weitere Verwandte des Mannes.