Berliner Ensemble eröffnet neue Saison

Mit der Uraufführung von „Gott ist nicht schüchtern“ ist das Berliner Ensemble in die neue Spielzeit gestartet. Die Schriftstellerin Olga Grjasnowa erzählt in ihrem gleichnamigen Roman vom Syrienkonflikt. Auf der Bühne berichteten die Schauspieler am Freitagabend von der Flucht von Damaskus nach Deutschland.

Nach monatelanger Zwangspause eröffnete das Haus unter verschärften Hygieneregeln. Um Abstand während der Corona-Pandemie zu halten, waren viele Stühle im Saal ausgebaut worden. Die Bilder des ausgedünnten Zuschauerraums waren in vielen Medien zu sehen.

Im Theatersaal sind künftig nur noch rund 200 von 700 Plätzen besetzt. Das Berliner Ensemble setzt auch auf eine spezielle Desinfektion. Zudem mussten Zuschauer auf dem Weg zu ihren Plätzen Masken tragen. Beim Einlass gab es Zeitfenster.

Im neuen Stück, das von Laura Linnenbaum inszeniert wurde, arbeiten sich die Schauspieler an einer Plakatwand und dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad ab. Es werde viel zu wenig über Flucht geredet, hatte Autorin Grjasnowa („Der Russe ist einer, der Birken liebt“) vorab dem rbb-Inforadio gesagt.

Nächsten Donnerstag zeigt das Berliner Ensemble eine weitere Uraufführung - das neue Stück des Bestseller-Autors Ferdinand von Schirach setzt sich mit Sterbehilfe auseinander. Das Theater verkündete am Freitagabend zudem, ein Gastspiel in Ungarn abzusagen. Damit will das Haus ein Zeichen gegen die Vorgänge an der Budapester Universität für Theater- und Filmkunst setzen.

