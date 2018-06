Berlin plant Einsatz von 6500 Polizisten am 1. Mai

Bis zu 6500 Polizisten sind in Berlin rund um den 1. Mai und die linksradikale Demonstration am Abend des Feiertages im Einsatz. Diese Zahl liege ungefähr in der Größenordnung der vergangenen Jahre, sagte Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt. Die Mobilisierung der linksextremen Szene für die Demonstration am Abend ist nach Einschätzung der Polizei geringer als früher. Innensenator Frank Henkel sagte: „Wir haben in den vergangenen Jahren eine sehr erfreuliche Entwicklung erlebt hin zu einem immer friedlicheren 1. Mai.“ Das müsse fortgesetzt werden.