Berichte: Verteidigungsministerium bestellt neue Waffen

Von Heinz Wittmann

Die Wild Wings haben für ihren „Schwenninger Weg“, bei dem sie talentierten jungen deutschen Spielern die Möglichkeit geben, verantwortlich Eiszeit in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) zu übernehmen, in ganz Deutschland viel Lob erhalten. Erst recht, nachdem es in der abgelaufenen Saison mit der Qualifikation für die Pre-Play-offs geklappt hat.

abei ging etwas unter, dass die Wild Wings auch bei den Ausländern einen anderen Weg als die meisten Konkurrenten gehen und zwar mit der „Finnen-Karte“.