Berichte: Trump verhindert offizielle Würdigung von McCain

Von Lena Müssigmann

Zwei Suchaktionen mit Hubschrauber an einem Abend: Das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weißenau hat am Freitagabend insgesamt nach drei vermissten Patientinnen suchen lassen. Zunächst war eine 22-jährige Straftäterin aus der forensischen Abteilung verschwunden und unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht worden, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem sie auf dem Gelände des ZfP entdeckt worden ist, zog der Hubschrauber gegen 18.45 Uhr ab.