Berichte: Mutmaßlicher Chemiewaffenangriff auf Ost-Ghuta

Von Schwäbische Zeitung

Die Cinderellabühne in Kooperation mit dem Marionettentheater Stromboli und dem Berliner Puppentheater lädt Kinder und Eltern jeweils um 17 Uhr zu Aufführungen im Theaterzelt auf der Wiese in der Ravensburger Straße ein. Am heutigen Samstag und am Samstag, 26. August, gibt es „Pettersson und Findus“ zu sehen. Morgen, 20. August, und Freitag, 25. August, dreht sich alles um „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“. Am Montag, 21. August, stehen ab 17 Uhr „Mascha und der Bär“ auf der Bühne.