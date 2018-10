Bericht: Türkei zeigt CIA-Chefin Band von Khashoggi-Mord

Transporte über zig Kilometer zum Schlachthof, verängstigtes Vieh im Angesicht des Metzgers – so sieht im Allgemeinen der letzte Gang vieler Tiere aus bevor sie zu Bratenfleisch oder Wurst verarbeitet werden. Der Biobauer Herbert Siegel aus Missen im Oberallgäu hat sich gefragt, ob es nicht einen Weg geben könnte, den Tieren diesen Stress am Ende ihre Lebens zu ersparen. Und der 52-Jährige fand eine ungewöhnliche Lösung, die in der Öffentlichkeit auf großes Interesse stieß: der tödliche Schuss auf der Weide.